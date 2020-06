Il retroscena: Menez, ecco quando potrebbe arrivare a Reggio Calabria

Jeremy Menez alla Reggina: tutto ok, da giorni e giorni. La prossima settimana ci sarà una conferenza stampa del presidente Luca Gallo, esattamente martedì prossimo. E sarà lo stesso numero uno del club a dare dettagli definitivi su un’operazione ormai completata. Cresce l’attesa per l’arrivo dell’attaccante francese che – ricordiamolo – ha raggiunto l’accordo totale per un contratto triennale. Menez è atteso per il week end della prossima settimana, tra venerdì 26 e sabato 27 giugno. Non potrà atterrare a Reggio Calabria, visto che lo scalo sarà chiuso fino al prossimo luglio, possibile che si ripieghi su Catania, ma questi dettagli verranno messi a punto nei prossimi giorni. Menez alla Reggina era solo una questione di tempo. Menez a Reggio Calabria anche…

Foto: Twitter ufficiale Paris FC