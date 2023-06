Giuntoli e la Juve: tutte le nostre tappe (da settembre)

Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juve, presto arriverà l’annuncio del club bianconero. Una trattativa che vi abbiamo raccontato e anticipato nei dettagli addirittura da settembre quando la Juve aveva messo gli occhi su Giuntoli, mandandolo in pole per l’immediato futuro (questa sessione di mercato) e sapendo che ovviamente ci sarebbe stato da lavorare con il Napoli per liberarlo da un contratto in scadenza nel 2024. Missione compiuta, questa la ricostruzione delle nostre tappe e i link dell’avvicinamento di Giuntoli alla Juve. Ora è realtà.

Giuntoli primo nome Juve da settembre. Tutti i retroscena e cosa serve adesso

Il retroscena: Giuntoli, un lungo corteggiamento Juve che sta facendo breccia

Giuntoli assente al summit con Spalletti: la rincorsa Juve da settembre e l’incontro a sorpresa

Il retroscena: Giuntoli aspetta il via libera per la Juve. Il nodo Allegri e il sogno Spalletti

Il retroscena: Giuntoli-Juve, scelta fatta. E possibile nuova deadline

Giuntoli e la Juve: la conferma delle 20,26 di ieri e la deadline in corso

L’indiscrezione: De Laurentiis-Giuntoli, contatti fitti. La Juve aspetta

L’indiscrezione: De Laurentiis-Giuntoli, contatto alle 16. La Juve fiduciosa per il via libera

Esclusiva: Giuntoli-Juve, c’è il via libera Napoli. Contratto quinquennale

Foto: twitter Napoli