Giuntoli e la Juve: la conferma delle 20,26 di ieri e la deadline in corso

Riepilogo dell’ultima puntata perché è meglio così. Dopo tutto quello che è stato raccontato sul futuro di Cristiano Giuntoli, sulla soluzione interna quasi definitiva con Manna e soci, ieri alle 20,26 (scandiamo: 20,26) abbiamo ribadito con un tweet che il direttore sportivo con contratto in scadenza nel giugno 2024 attende con fiducia di essere liberato da Aurelio De Laurentiis. Siccome alle 20,26 in molti erano a cena, e forse alle 21,05 avevano già terminato, è il caso di scandire. La deadline è entro fine mese, quindi orecchie aperte in attesa di capire cosa accadrà nel giro di una decina di giorni con chiari segnali di disgelo. La Juve aspetta il direttore sportivo che sta corteggiando dallo scorso anno.

Foto: twitter Napoli