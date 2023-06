Esclusiva: Giuntoli-Juve, c’è il via libera Napoli. Contratto quinquennale

Un appuntamento telefonico, e non un incontro, per definire la risoluzione contrattuale di Cristiano Giuntoli con il Napoli. Alle 16, come anticipato, c’è stato il contatto che porterà alla risoluzione del contratto (scadenza 2024) tra il direttore sportivo e il Napoli. Ci sono gli accordi totali. Quindi Giuntoli potrà firmare il contratto quinquennale con la Juve, resta valido il discorso pluriennale senza alcun tipo di ridimensionando della durata. Prive di fondamento le voci, circolate ieri, sul pessimismo legato all’accordo tra ADL e il direttore sportivo. Occorreva aspettare semplicemente l’ultimo giorno di giugno, senza fare la corsa al giorno giusto. Doveva essere entro il 30, il via libera è arrivato il 30. Non ci saranno soluzioni interne definitive, come ventilato da più parte un mese fa, nel senso che la Juve ripartirà con Giuntoli. Ovviamente Manna resterà nel gruppo degli uomini mercato, mentre Pompilio quasi sicuramente lavorerà con il Napoli fino alla conclusione di questa stagione. Giuntoli ha rinunciato a qualche stipendio e ai bonus previsti nel suo contratto. E non sarà stasera a Rimini, contrariamente a quanto annunciato da qualche fonte, per l’apertura ufficiale del calciomercato. Da domani sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica Juve, l’invocata svolta bianconera.

Foto: giuntoli-twitter-napoli