Giuntoli primo nome Juve da settembre. Tutti i retroscena e cosa serve adesso

Cristiano Giuntoli è il nome in cima alla lista della Juve per il ruolo di direttore sportivo. Esattamente come vi abbiamo anticipato lo scorso 22 settembre e ribadito lo scorso 23 dicembre. Si tratta dunque di una rincorsa retrodatata, svelata in tempi non sospetti. La Juve ha sondato diversi profili, ma ha ritenuto da subito di voler puntare sul principale artefice del ciclo Napoli, lo stesso ciclo che sta portando alla conquista dell’agognato terzo scudetto. La Juve ha valutato altri due o tre nomi, che sta tenendo in caldo anche in queste settimane, ma la speranza è quella di arrivare a una soluzione con Giuntoli. Cosa manca adesso? Ovviamente il via libera del presidente De Laurentiis, considerato che il dirigente è legato da un contratto in scadenza nel 2024. E quindi non è un passaggio banale, tenendo conto della rivalità tra i due club. Ma i rapporti tra De Laurentiis e Giuntoli sono da tempo tornati ottimali e non potrebbe essere diversamente considerati i risultati raggiunti e le potenziali plusvalenze. Abbiamo detto e ripetiamo che se il Napoli decidesse di cedere in un colpo Kim, Osimhen e Kvaratskhelia porterebbe a casa una cifra superiore ai 300 milioni. È soltanto un esempio che comunque sintetizza l’evidente feeling tra le parti. E comunque, in caso contrario bisognerebbe pensare a un rinnovo a cifre importanti. La Juve vorrebbe affidare a Giuntoli il piano di rilancio, ora deve aspettare ovviamente questi giorni che conducono alla probabile festa azzurra, poi arriverà il momento delle decisioni. Proprio il rapporto tra De Laurentiis e Giuntoli potrebbe portare a un via libera nel caso in cui il direttore chiedesse di andar via dopo un lunghissimo ciclo. La Juve, con prudenza, non vuole fare passi più lunghi della gamba, ma intende aspettare, conoscendo la delicatezza dell’argomento. Tuttavia il club bianconero andrebbe su altri specialisti di mercato soltanto nel caso in cui non ci fosse la possibilità di portare Giuntoli a Torino.

Foto: twitter Napoli