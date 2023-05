Il retroscena: Giuntoli aspetta il via libera per la Juve. Il nodo Allegri e il sogno Spalletti

Cristiano Giuntoli ha scelto la Juve, ha un accordo per un contratto triennale, con la possibilità di portare con lui Pompilio e Stefanelli. Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis ha voluto rinviare, prendendo tempo, il summit che era stato programmato prevedibilmente per la prossima settimana. Giuntoli aveva avvertito passo dopo passo De Laurentiis, ritiene di aver dato un contributo significativo in 8 anni. E ritiene soprattutto che, a prescindere dal contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il suo ciclo sia finito. La Juve, come già ricordato, non ha contattato altri direttori sportivi perché la priorità è Giuntoli. Quest’ultimo ha fatto una scelta che confida possa avere presto la comprensione del suo attuale club con relativo via libera. Capitolo allenatore: la Juve ha Allegri sotto contratto per altri due anni, cifre importantissime e quindi è giusto aspettare. Ma se potesse decidere Giuntoli, il suo preferito sarebbe Spalletti dopo due stagione di piena sintonia. De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni importanti sull’allenatore, ormai sembra una storia ai titoli di coda. Spalletti può avere mercato in Italia (tra le deluse del finale di stagione…) e all’estero. Ma se ci fosse la possibilità e dipendesse da Giuntoli, il futuro di Luciano sarebbe nella Torino bianconera.

Foto: Twitter Napoli