Giuntoli assente al summit con Spalletti: la rincorsa Juve da settembre e l’incontro a sorpresa

Cristiano Giuntoli e la Juve: gli apprezzamenti, abbondantemente raccontati, di oltre due anni fa non avevano margini di manovra perché il Napoli non lo avrebbe liberato. Quindi, era tempo perso. Qualcuno addirittura aveva dato Marcello Lippi alla Juve, fake news. Lo stesso “qualcuno” che, scrivendo in inglese e attribuendosi qualsiasi anteprima, adesso vuole rimarcare paternità inesistenti. Giuntoli ieri non ha partecipato all’incontro tra Spalletti e De Laurentiis, evidente che stia aspettando il via libera avendo fatto una scelta. La Juve. Bisogna rispettare i tempi tecnici, ma la rincorsa vera e che abbiamo svelato parte dallo scorso settembre. Da settembre ad aprile quando Sportitalia ha anticipato gli incontri tra Giuntoli e il club bianconero, passaggio fondamentale per ribadire il forte gradimento. Incontri che ovviamente sono stati, come sempre, “fotocopiati” settimane e settimane dopo. Tutto gratis. Troppo facile parlare di Giuntoli inserendolo tra tanti nomi e bucando i passaggi essenziali. La rincorsa da settembre più gli incontri di aprile sono sentenze, i famosi incontri “puntualmente” riportati un mese dopo da chi dovrebbe – come minimo – citare le fonti. Ma sarebbe sorprendente se lo facesse, è il nuovo “giornalismo” che avanza a colpi di tweet.

Foto: Twitter Napoli