Tutto in sei giorni: Guendouzi alla Lazio, è ufficiale!

Tutto in sei giorni: Matteo Guendouzi è un nuovo calciatore della Lazio. . Una volata partita a sorpresa lo scorso 15 agosto quando avevamo accostato il nome del centrocampista dell’OM al club biancoceleste, giovedì scorso gli accordi totali sull’ingaggio e il giorno dopo il via libera e, adesso, è anche ufficiale. Di seguito il comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Olympique de Marseille ed il calciatore Matteo Guendouzi per la cessione temporanea del contratto con obbligo di trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive”.