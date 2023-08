Il retroscena: Guendouzi ha detto sì, ora la Lazio vuole convincere l’OM

Matteo Guendouzi ha un accordo totale con la Lazio, contratto da 2,3-2,5 milioni a stagioni più bonus. L’idea di sbarcare in Serie A dopo Premier e Ligue1 gli piace molto, quindi il primo tassello importante è stato messo a basso. Adesso ce n’è un altro, non meno importante, da sistemare: quello con l’Olympique Marsiglia. Ripetiamo:l’OM non chiede più 20 e neanche 18, si potrebbe chiudere anche a 13-14 più bonus. L’aspetto più importante è che il sì di Guendouzi alla Lazio ha scoraggiato le altre pretendenti. Ora bisogna chiudere, domani ci saranno altri contatti, altrimenti se ne riparlerà dopo il weekend. Intanto la Lazio fa posto a centrocampo: Akpa-Akpro va al Monza, Bertini alla Spal, Basic resta in bilico, Marcos Antonio va monitorato. E Guendouzi aspetta la Lazio…

Foto: Twitter Marsiglia