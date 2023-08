Esclusiva: Guendouzi, sempre più Lazio!

Matteo Guendouzi si avvicina sempre più alla Lazio. I contatti tra il club di Lotito e l’Olympique Marsiglia sono andati avanti in modo concreto anche nelle ultime ore, siamo a un passo dalla definizione. Guendouzi ha voluto fortemente la Lazio, ha detto no ad altre proposte, ha raggiunto – come raccontato – un accordo totale con l’entourage del centrocampista e adesso sta definendo gli ultimi dettagli. Il cartellino era sceso sotto i 20 milioni, già nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità. Ma la strada è spianata, si tratta soltanto di aspettare gli ultimi passaggi. La Lazio ha proposto una base fissa di 14-15 milioni più bonus, il via libera è a pochi passi. E Guendouzi vuole raggiungere presto la Capitale.

Foto: Twitter Marsiglia