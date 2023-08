Esclusiva: Lazio, piacciono Guendouzi e Wieffer. Le ultime su Bonucci

La Lazio vuole prendere un altro centrocampista. E forse questa oggi è la priorità, in previsione di una possibile uscita di Basic (Udinese e due piste estere da considerare). Non ci sono grosse conferme su Barak che, tra l’altro, la Fiorentina non vorrebbe cedere. Il profilo che intriga di più è quello di Matteo Guendouzi, classe 1999 dell’OM, arrivato la scorsa stagione dall’Arsenal e che ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni (scadenza 2025). Guendouzi piace perché ha grande fisicità, può coprire diversi ruoli a centrocampo, è bravo negli inserimenti e negli assist, vede la porta. In lista c’è anche l’olandese Mats Wieffer, un altro 1999 in forza al Feyenoord, che ha una valutazione più bassa (tra i 12 e i 15 milioni) e che può essere un altro profilo giusto nel caso in cui non arrivasse Guendouzi. Capitolo Bonucci: confermiamo i contatti diretti delle ultime 48-72 ore, le riflessioni della Lazio continueranno, ma se dovessero perdurare Bonucci prenderebbe in considerazione altre ipotesi, a partire dall’Union Berlino. Tutto questo perché la Lazio ha una linea difensiva che ha dimostrato di funzionare bene. Ecco perché Bonucci viene considerato un’opportunità ma forse non una necessità. L’intrigo c’è, ma se la riflessione Lazio durasse ancora per più di qualche giorno, l’attuale difensore centrale sotto contratto con la Juve virerebbe altrove.

Foto: Twitter Marsiglia