Guendouzi-Lazio: una volata dal 15 agosto! E documentazione quasi pronta

Matteo Guendouzi alla Lazio: siamo agli ultimissimi dettagli. Una volata partita a sorpresa lo scorso 15 agosto quando avevamo accostato il nome del centrocampista dell’OM al club biancoceleste, priorità rispetto a Samardzic. Giovedì scorso abbiamo dato gli accordi totali sull’ingaggio, il giorno dopo il via libera in arrivo malgrado le perplessità provenienti dalla Francia e rilanciate da qualche fonte italiana. In realtà, si stava procedendo in modo spedito, confermata anche la base fissa sotto i 15 milioni per il cartellino (13 per la precisione) più altri 5 milioni di bonus in modo da trovare la definitiva quadratura. La documentazione è quasi pronta, verrà completata nelle prossime ore in modo da permettere a Guendouzi di raggiungere Roma per le visite con il suo nuovo club.

Foto: twitter Marsiglia