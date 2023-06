Tare-Lazio: storia di un addio annunciato. La ricostruzione

Igli Tare e la Lazio si sono salutati, ma di sicuro non è una sorpresa degli ultimi dieci giorni. E neanche una rivelazione di un paio di settimane fa, come abbiamo ascoltato da qualche parte. In realtà vi abbiamo anticipato come i rapporti fossero deteriorati già da gennaio 2022, quando tra Lotito e Tare c’erano state le prime incomprensioni. Il rapporto sempre più freddo con Sarri, l’indice di liquidità e tutto il resto hanno fatto la differenza. Questi i nostri titoli più significativi sul rapporto Tare-Lazio:

Foto: Twitter Lazio