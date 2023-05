Tare e la Lazio: un addio scritto da oltre un anno. I retroscena e il futuro

Igli Tare e la Lazio: storia di un addio annunciato, andiamo verso la conclusione del contratto in scadenza senza rinnovo. Premessa: l’imprevedibilità di Lotito consiglia sempre un minimo di prudenza, ma la strada è tracciata e non ci sono grandi margini per una retromarcia. Si parla molto dei rapporti tra Sarri e Tare, inesistenti da quasi sempre, ma ci sono stati momenti di gelo con Lotito già durante il mercato invernale di oltre un anno fa (parliamo di gennaio 2022). L’incompatibilità con Sarri poi ha fatto la differenza, senza alcun margine per ricucire, anche perché sono accadute cose che non spetta a noi spiegare. Tutto questo a dispetto di chi dava per scontato il rinnovo, addirittura triennale. E anche di chi aveva attribuito altre destinazioni al direttore sportivo, al momento non ci sono indizi significativi. Il discorso relativo al sostituto porta sempre più alla soluzione interna rappresentata da Angelo Fabiani. Per motivi diversi non abbiamo conferme su Accardi (che l’Empoli vorrebbe trattenere), Foggia e sugli altri nomi accostati alla Lazio negli ultimi giorni.

Foto: Instagram Lazio