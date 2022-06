Il retroscena: Lazio, patto Sarri-Lotito. E una richiesta urgente a Tare

Maurizio Sarri ha firmato ieri il rinnovo con la Lazio. Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi andiamo raccontando da novembre, ma alcuni particolari da aggiungere. Il nuovo contratto – confermiamo – è fino al 30 giugno 2025, da circa 3,5 milioni a stagione: ci sono il premio scudetto e il premio per la qualificazione in Champions. Tra Lotito e Sarri c’è un patto: fare una squadra a immagine e somiglianza dell’allenatore. Priorità alle cessioni, non proprio il fiore all’occhiello di Tare se pensiamo a quanto accaduto nelle ultime sessioni di mercato. Quindi priorità a Vavro (destinato a essere riscattato dal Copenaghen), Muriqi (il Maiorca ci pensa), Escalante e non solo. Le cessioni top hanno un prezzo: la Lazio spera di trattenere Milinkovic-Savic, la valutazione è di 70-80 milioni più ricchi bonus; Luis Alberto ha un contratto più lungo (scadenza 2025 e non 2024), il cartellino è sceso a 25 milioni più bonus.

Gli obiettivi di mercato sono quelli che vi raccontiamo da settimane e che non sono più inediti: Carnesecchi è la prima scelta per la porta con diverse alternative; Romagnoli una telenovela che andrebbe risolta prima che sia troppo tardi, con il coinvolgimento di Acerbi; Casale è un altro obiettivo per la difesa, ma si segue anche qualche giovane straniero; Emerson Palmieri resiste per la fascia sinistra (per ora Parisi non riscalda) e bisogna aspettare il Chelsea. Centrocampo: Marcos Antonio va solo formalizzato, intriga Iliic ma il capitolo cessioni sarà determinante. Per l’attacco Mertens ha scalato qualsiasi classifica, sorpassando i vari Caputo e compagnia, ma la priorità resta il rinnovo del Napoli, pur con tutte le problematiche degli ultimi giorni.

La Lazio aspetta e cercherà di farsi trovare pronta in caso di definitiva rottura. Il patto tra Lotito e Sarri è tecnico: una Lazio più forte che giustifichi la firma triennale. Ora tocca a Tare che – ripetiamo – è poco compatibile con le idee dell’allenatore, ma che deve darsi una mossa per sbloccare alcune uscite come gli ha chiesto la proprietà.

Foto: Twitter Lazio