Tare, le offese a Klose come ultimo autogol

Miroslav Klose è stato un grande attaccante nella storia della Lazio, sorvolando sui grandi numeri con la Nazionale tedesca. Ieri, nella giornata di festa in casa biancoceleste, Klose si è permesso – da ospite d’onore – di raccontare la sua verità sulla fine del rapporto con la Lazio. Una normale ricostruzione, senza polemica, da uomo di classe. In tutta risposta Igli Tare ha trovato tappeti stesi per replicare con la seguendo dichiarazione: “Essere un grande giocatore non significa essere un grande uomo. Gli uomini si vedono nei fatti”. Più o meno la stessa frase che il direttore sportivo utilizzò nei riguardi di David Silva soltanto perché il centrocampista si permise di accettare la proposta della Real Sociedad e non quella della Lazio. Meno male che non era stato ancora bloccato l’indice di liquidità… Ma ieri, oltretutto, era una festa e Klose non aveva offeso chicchessia. In pratica, in un pomeriggio speciale e malgrado una civilissima ricostruzione di Klose, c’è stato spazio per gli insulti. Compimenti. L’ultimo autogol di Tare: adesso alla Lazio non resta che voltare pagina, al più presto.

Foto: Twitter Lazio