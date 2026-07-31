Romero-Chalobah-Todibo-Gatti: l’incredibile venerdì dei difensori centrali

31/07/2026 | 23:30:31

Un venerdì incredibile e pieno di notizie, quello dedicato ai difensori centrali. Partiamo da Romero e dalla nuova svolta con accordo ormai raggiunto tra il suo entourage e l’Inter dopo quello con il Tottenham. Adesso serve una cessione abbastanza rapida per chiudere in modo da anticipare qualsiasi tipo di concorrenza e l’Inter ha fretta. Per Trevoh Chalobah al Como siamo in linea con quanto anticipato da lunedì scorso: nessuna trattativa interrotta e nessuna virata su Lucumí, riflettori solo sullo specialista del Chelsea in attesa di definire gli ultimi dettagli. L’Atalanta è su Todibo che ha altre pretendenti, il centrale del West Ham è stato proposto anche al Napoli che però è tornato su Gatti (indiscrezione del 23 luglio) per i dubbi legati alle condizioni di Badiashile e perché Allegri lo stima moltissimo pur non essendo un mancino. Tutto questo mentre la Roma si appresta ad accogliere Koulierakis per le visite, il 2003 lascia il Wolfsburg per una cifra di 17-18 milioni bonus compresi più una percentuale su eventuale futura vendita.

Foto: Instagram Romero