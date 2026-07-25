Il retroscena: Chalobah, il Como pensava di chiudere. Offerti 30 milioni garantiti più bonus

25/07/2026 | 23:10:27

Trevoh Chalobah e il Como: storia una trattativa che sta vivendo diversi momenti. Oggi il club lariano ha proposto 30 milioni garantiti più bonus alcuni non garantiti per avvicinarsi ai 35 chiesti dal Chelsea. Il Como era convinto di chiudere, ma evidentemente i Blues si sentono forti del fatto di poter dettare le condizioni. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, per il Como proprio Chalobah è il primo nome della lista per la difesa dopo aver valutato soprattutto Sanchez del Galatasary e anche Solet dell’Udinese.

Foto: Instagram Chalobah