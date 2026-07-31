Esclusiva: Chalobah al Como, aria di svolta (quattro giorni dopo)!

31/07/2026 | 17:59:56

Trevoh Chalobah al Como: una trattativa vicinissima alla conclusione. A conferma della svolta che vi avevamo anticipato lunedì 27 luglio quando l’orientamento generale era quello di una trattativa raffreddatasi definitivamente e di una virata Como su Lucumí. Lunedì scorso avevamo invece aggiunto che il Como non avrebbe mollato Chalobah e che avrebbe migliorato l’offerta per andare alla definizione. Ieri avevamo segnalato dialoghi in corso e call per arrivare alla soluzione, oggi possiamo aggiungere che Chalobah si avvia a grandi passi a diventare il nuovo difensore centrale del Como più o meno alla cifra che aveva chiesto il Chelsea (30 milioni più bonus).

Foto: Instagram Chalobah