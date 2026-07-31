Esclusiva: Romero-Inter, intesa a un passo sull’ingaggio. Ora…

31/07/2026 | 15:46:14

Cuti Romero e l’Inter hanno raggiunto un’intesa di massima sull’ingaggio e anche sulle commissioni. Siamo davvero vicini agli accordi definitivi, la volontà del difensore centrale è quella di andare all’Inter e per Chivu si tratta di una prima scelta anche dopo l’importante arrivo a parametro zero di Stones. Con il Tottenham c’era già un accordo sulla base di circa 40 milioni di euro, già blindato. Adesso per l’Inter diventa fondamentale perfezionare una cessione per non perdere il vantaggio accumulato (la concorrenza non manca) e per regalare un nuovo specialista difensivo a Chivu.

Foto: Sito Tottenham