Esclusiva: Todibo, c’è anche l’Atalanta. Il rimbalzo Badiashile-Gatti

31/07/2026 | 18:55:06

Jean-Clair Todibo torna in orbita Serie A. Dopo essere retrocesso con il West Ham, cambierà aria. È stato offerto al Napoli, ha una proposta dell’Olympique Marsiglia, ma nelle ultimissime ore ci sono stati contatti a sorpresa con l’Atalanta. Giuntoli lo conosce bene, lo aveva quasi preso ai tempi della Juventus dopo una lunga trattativa con il Nizza, poi sul difensore centrale si è inserito il West Ham facendo saltare il banco. Adesso l’Atalanta cerca uno specialista, ha fatto un sondaggio per Romagnoli e ha approfondito per Todibo. É stato il venerdì dei difensori centrali, non soltanto per gli sviluppi importantissimi relativi a Romero e Chalobah. Ma anche in casa Napoli, considerato che per Badiashile al momento c’è stata una frenata per le valutazioni in corso sui recenti e numerosi infortuni. E così torna di moda Gatti, un nome da sempre nel radar come anticipato lo scorso 23 luglio: non è un mancino, ma un pallino vero di Allegri. Non saranno tempi strettissimi, tuttavia Gatti va tenuto in forte considerazione per il Napoli a caccia di un difensore.

Foto: Instagram Todibo