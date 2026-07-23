Napoli: la verità su Gatti, Favasuli, Fortini (e non solo)

23/07/2026 | 23:20:01

Il mercato del Napoli è molto chiaro fa sempre. Della serie “non possono esserci entrate se non ci saranno uscite”. Parole e musica di Aurelio De Laurentiis, inutile fare troppi giri. Ma si può derogare, magari non intervenendo in poche ore dopo qualche brutta notizia (Buongiorno), comunque restando attenti alle evoluzioni. Federico Gatti, ne abbiamo già parlato, resta un’opzione sempre se fosse libero nella fase della sessione estiva in cui il Napoli interverrà (per la Juve è sul mercato). Per la fascia destra si può ragionare con più calma: Favasuli è stato valutato ma non sono state sciolte le riserve, Fortini piace, sullo sfondo resta Dodo alle stesse condizioni di Gatti (al brasiliano in scadenza con la Fiorentina le proposte non mancano, soprattutto dall’estero).

Foto: Instagram Gatti