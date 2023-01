Ora è anche ufficiale: Ilic al Torino

Dopo averlo anticipato in esclusiva già nella scorsa estate, il Torino annuncia l’acquisto di Ivan Ilic dal Verona. I granata hanno lavorato costantemente sul centrocampista serbo, come vi abbiamo raccontato e aggiornato nei giorni precedenti. Decisiva la volontà del tecnico Ivan Juric, il quale ha spinto fortemente per avere il calciatore in rosa. Arriva in prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Hellas Verona Football Club – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilic”.

Foto: sito ufficiale Torino