Esclusiva: il Toro alza l’asticella e ci prova per Ilic

Il Torino avrebbe potuto chiudere rapidamente l’operazione Maggiore (che resta in corsa per il centrocampo), ma dopo la cessione di Bremer può alzare l’asticella. Maggiore c’è sempre, come Praet, ma un profilo che piace molto a Juric è Ilic in uscita dal Verona. Su Ilic c’è da sempre la Lazio, è il primo della lista di Sarri, ma come raccontato diverse volte dipende dall’uscita di Luis Alberto (per il momento ferma). E così il Torino può provarci con un’offerta che deve essere importante, non inferiore a circa 20 milioni.

Foto: twitter Verona