Il retroscena: Ilic, il Torino resta aggrappato. La richiesta di Juric

Per Ivan Juric il centrocampista serbo Ilic è una priorità. E pur di averlo rinuncerebbe a qualche altra soluzione di mercato negli altri reperto. Juric ci sta provando con forza dalla scorsa estate quando Ilic, come anticipato, era in cima alla lista della spalle ma a quei tempi non c’erano i margini per arrivare a una soluzione. Il Torino offre meno dei 18 milioni preannunciati dall’Olympique Marsiglia, a conferma che – come già raccontato – non erano stati preparati i documenti tra il club francese e l’Hellas, malgrado il forte gradimento di Tudor. Tutto questo perché Ilic, pur legato a Tudor, sa che Juric si è mosso in estate e vuole ancora aspettare. L’OM pensava e pensa ancora di chiudere, il Torino resta aggrappato a Ilic, non durerà per troppi giorni.

Foto: Instagram personale