Il retroscena: Juric aveva chiesto Ilic già la scorsa estate. E la Lazio…

Il Torino vuole prendere un centrocampista, resta attuale il tormentone Praet, ma bisogna anche considerare le altre soluzioni. Per esempio Ilic, in uscita dal Verona e da sempre nella lista della Lazio (ma solo in caso di partenza di un big): Juric lo aveva chiesto a sorpresa già la scorsa estate, era il 20 luglio, considerandolo davvero l’ideale per il salto di qualità. Il problema è la valutazione del Verona di almeno 15 milioni, ma si sta lavorando per arrivare a una definizione.

