L’indiscrezione: Ilic decide. Dal summit con il Torino al pressing OM

L’ultima parola sarà di Ivan Ilic. L’incontro di ieri sera tra Torino e Verona non ha ancora portato a una fumata bianca, fermo restando che un paio di ore fa l’Olympique Marsiglia ha chiesto una risposta rapida perché ha voglia di convocare il centrocampista serbo per le visite dopo aver offerto 18 milioni al Verona. Ma ora deve essere Ilic a sciogliere tutte le riserve e lo farà forse in giornata, dopo aver memorizzato il pressing di Juric che la ha chiesto come priorità. Non a caso il Torino non ha approfondito la pista Hien, considerata non indispensabile oggi. E Ilic ora deve fare in fretta, l’OM pensa di aver fatto il massimo, ma serve l’ultima risposta affermativa del diretto interessato.

Foto: Instagram ufficiale Ilic