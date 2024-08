Napoli-Neres in chiusura. Gilmour scalpita. Lukaku e l’idea McTominay per fare poker

David Neres viaggia velocemente verso il Napoli, le recenti ammissioni di Schmidt (allenatore del Benfica) non hanno fatto che confermare la chiusura imminente com’era chiaro da giorni. Operazione da circa 28 milioni, visite dopo il weekend. Ma il Napoli non si ferma qui, ha in pugno il centrocampista Gilmour del Brighton, dopo il suo sì confida di trovare tutte le intese con il club inglese. Ma serve chiudere l’incastro Lukaku-Osimhen con il Chelsea in modo da poter agire su McTominay che è un obiettivo concreto alla luce dei continui contatti con la sua agenzia. Gli accordi con il Chelsea ancora non ci sono, il Paris Saint-Germain resta sullo sfondo (ieri si è infortunato Gonçalo Ramos) e non va trascurato fino alla conclusione di quest’interminabile film. Intanto, il campionato di Conte parte senza Romelu, non proprio il massimo. McTominay ha un contratto agli sgoccioli, ma il Manchester United chiede non meno di 25 milioni più bonus. E il Napoli ci sta pensando seriamente, con il totale gradimento del ragazzo che per il momento intende dare la precedenza al club di De Laurentiis. Ieri Ten Hag ha detto che il centrocampista ha un ruolo fondamentale e che gli ha dato una grande mano, ma non avrebbe potuto dire diversamente e con l’offerta giusta può partire. Ora la condizione è quella di uscire dal circuito Lukaku-Osimhen per provare ad andare fino in fondo in direzione McTominay. Di sicuro il ritardo è enorme…

Foto: Instagram David Neres