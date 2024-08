Esclusiva: Napoli-McTominay, priorità di Conte. L’agente apre, presto nuovo summit

Scott McTominay è un obiettivo molto concreto del Napoli, possiamo definirla una priorità assoluta di Antonio Conte che ha chiesto di spingere e di chiudere per il centrocampista classe 1996 in uscita dal Manchester United. C’è stato già un incontro con la sua agenzia (Manna è a Londra) e ce ne sarà un altro nelle prossime ore. Il Napoli lavora su più tavoli, ha bloccato sia Gilmour che Neres ma vuole aggiungere un centrocampista di spessore come McTominay. È un’operazione da 25 milioni con eventuali bonus, in queste ore McTominay ha dato priorità al Napoli, mettendo in stand-by le altre soluzioni, ma serve una proposta che convinca il Manchester United. E sbloccare Lukaku (che aspetta il Napoli da mesi) trovando una chiave per Osimhen al Chelsea è una necessità per sbloccare tutto il mercato a pochi giorni dall’inizio del campionato. E per dare a Conte il centrocampista capace di fare la differenza…

Foto: Twitter Manchester United