David Neres e il Napoli: una rincorsa nata quindici giorni fa

David Neres e il Napoli, una rincorsa iniziata quindici giorni fa. Era il 22 luglio quando il Corriere Dello Sport ha rivelato la tentazione azzurra per l’ala brasiliana in forza al Benfica. Valutato oltre 20 milioni, il brasiliano ex Ajax è un nome caldo per i prossimi giorni, ma prima servono delle uscite. Intanto, il giocatore ha aperto al trasferimento ma ora sarà necessario trovare un accordo tra le due squadre. Ma non è l’unico profilo in orbita Azzurri. Infatti – come vi avevamo anticipato -, il Napoli ha in pugno Brescianini e procede spedito per Gilmour come vice-Lobotka.

Foto: Instagram David Neres