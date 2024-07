Osimhen-Chelsea pista concreta. E Lukaku aspetta di essere liberato

Victor Osimhen al Chelsea è una pista concreta dopo che il Paris Saint-Germain ha deciso di non presentarsi – almeno fin qui – con la cifra necessaria. Secondo The Athletic i negoziati sono in corso per un’operazione che prevede il trasferimento di Lukaku a titolo definitivo e di Osimhen in prestito con opzione di acquisto. Se questa formula venisse confermata, sarebbe sorprendente rispetto ai 130 milioni di clausola. Quindi, come minimo, dovrebbe essere inserito un obbligo per risolvere la pratica già durante questa estate. Lukaku, come anticipato tanto tempo fa, aspetta solo il Napoli, ha l’accordo sull’ingaggio ed è l’unica soluzione scelta da Conte per sostituire Osimhen.

Foto: Instagram Napoli