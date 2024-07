L’indiscrezione: Brescianini e Gilmour sempre in orbita Napoli. Su Gaetano e Natan…

Il Napoli può chiudere due operazioni in entrata a patto che ci siano due uscite. Brescianini è stato bloccato, l’Atalanta non si è più materializzata, probabilmente oggi ha altre priorità. Il Napoli può chiudere in qualsiasi momento avvicinandosi alla richiesta del Frosinone che aveva chiesto 11-12 milioni, ma è fondamentale che esca Gaetano sempre più in orbita Cagliari. Billy Gilmour è una notizia data in anteprima dal Telegraph quasi una settimana conferma, ci sono conferme di ogni tipo sul gradimento del Napoli ma si potrà affondare con il Brighton per lo scozzese classe 2001 soltanto quando le uscite verranno concretizzate. Sarebbero due colpi intelligenti per la duttilità di Brescianini e l’intelligenza tattica di Gilmour. Per Cajuste verranno valutate proposte anche dall’estero, mentre la posizione di Natan resta ballerina: per il momento Conte lo ha bloccato, ma in un altro momento del mercato la situazione potrebbe cambiare.

Foto: Instagram personale