Nainggolan: “De Rossi cominciò con delle battute, non mi aspettavo di essere qui”

Radja Nainggolan–Spal, una trattativa che vi abbiamo anticipato e raccontato nei minimi dettagli. Il centrocampista belga, in rottura con il Royal Antwerp, era alla ricerca di una nuova destinazione per rilanciarsi e l’ha trovata a Ferrara. A fare la differenza è stato il suo ex compagno di squadra, nonché grande amico, Daniele De Rossi (tecnico degli estensi). Il trentaquattrenne si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: “De Rossi? Circa un mesetto fa ha cominciato a farmi battute per convincermi a venire alla Spal e dare una mano nella corsa salvezza. Mai avrei pensato di essere qui però. Questa cosa mi è rimasta nella testa rispetto alle altre. A De Rossi piace fare il gioco di Spalletti. Lo ritrovo un po’ ingrassato ma è rimasto lo stesso di prima: da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa ma in un altro modo. Io sono nato pronto e voglio puntare ai play-off che sono a -9. Io metto paura? Posso non piacere ma non ho mai spaccato uno spogliatoio. Qui a Ferrara c’è un ambiente tranquillo e spero di aiutare. Voglio mettere a disposizione la mia tecnica. C’è un gruppo unito, dove tutti possono migliorare: i più giovani devono capire che sono importanti per quello che hanno”.

Foto: Twitter ufficiale SPAL