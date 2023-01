Esclusiva: Nicolas Viola non convocato, la Reggina attenta. E Nainggolan…

Nicolas Viola non è stato convocato per la prossima partita del Cagliari. Non entriamo nei meandri, possiamo soltanto aggiungere che la Reggina resta alla finestra, interessata al ritorno del centrocampista centrale. Tra l’altro Pippo Inzaghi lo conosce molto bene per avere lavorato (e vinto) con lui a Benevento. L’arrivo di Viola in amaranto dipenderà da qualche eventuale esubero. Il Cagliari in quel ruolo potrebbe fare una mossa e va tenuto sempre in considerazione Radja Nainggolan che ha come priorità il ritorno in Sardegna. Se non fosse possibile, la Spal sarebbe pronta.

