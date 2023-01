Nainggolan e quella battuta su De Rossi e la SPAL di un mese fa. La situazione

Radja Nainggolan e la SPAL: una voce che sta prendendo sempre più forza e che è circolata anche questa mattina. Ed effettivamente un tentativo il club estense lo sta facendo tramite Daniele De Rossi, ex compagno del Ninja ai tempi della Roma. Il centrocampista belga è svincolato, l’avventura nella sua Anversa si è conclusa nei giorni scorsi. Una fine inevitabile dopo essere stato messo fuori rosa in seguito alle foto che lo hanno immortalato fumare una sigaretta in panchina. Adesso per il Ninja si aprono gli scenari di un ritorno in Italia. Un mese fa è stato proprio Nainggolan a parlarne in diretta su Instagram: “Daniele mi ha chiesto di andare a dargli una mano alla Spal, ma me l’ha detto in maniera simpatica. Mi sento spesso con lui, è stato molto bello e importante giocare al suo fianco. È una persona che trasuda ‘romanismo’, e sono davvero molto legato a lui“. La suggestione c’è, ma per adesso Nainggolan aspetta: il sogno di Radja è il ritorno nella sua Cagliari. Ma la SPAL ci sta provando e continuerà a provarci nei prossimi giorni, provando a fare breccia nel cuore del Ninja grazie a De Rossi.

Foto: Twitter Anversa