L’indiscrezione: Nainggolan-Spal, sì. Zanimacchia verso Parma. Agostinelli-Cosenza

La Serie B è sempre molto attiva, tre operazioni sono in dirittura. Radja Nainggolan sta per accettare la proposta della Spal, su invito del suo grande amico Daniele De Rossi. La svolta era nell’aria dopo le recenti dichiarazioni e dopo che il Cagliari non ha affondato. Il Parma sta chiudendo per Luca Zanimacchia, esterno offensivo richiesto da Pecchia, in prestito dalla Cremonese con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo. Il Cosenza ha ormai incassato il sì del centrocampista Vittorio Alberto Agostinelli, centrocampista classe 2002, che lascerà la Reggina e che sarà girato in prestito dalla Fiorentina al club rossoblù.

Foto: Twitter Anversa