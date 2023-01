Nainggolan: “Spalletti? Gli auguro lo scudetto. De Rossi? Pronto ad aiutarlo”

Radja Nainggolan ha parlato a Radio Kiss Kiss anche del suo futuro. “Auguro a Spalletti di vincere lo scudetto che non ha conquistato in passato. Lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta utilizzando i giocatori nel modo migliore, si vede che sono molto uniti e forti. De Rossi? Oggi l’ho sentito, abbiamo un’amicizia importante che va oltre il calcio. Se ha bisogno di me, gli posso dare una mano. La Spal non è l’unica squadra che mi vuole, cerco un progetto interessante. Daniele è al suo primo anno di allenatore e sono pronto ad aiutarlo”. Tutto confermato, dunque. La Spal è interessata, resta solo da capire se il Cagliari vorrà scendere in campo con forza.

Foto: twitter Anversa