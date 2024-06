L’indiscrezione: Noslin-Cabal- Dele-Bashiru (e non solo). La Lazio lavora per il tris

Sul mercato della Lazio vi abbiamo fatto tre nomi in tempi non sospetti. Noslin per l’attacco, Cabal per la fascia sinistra e Dele–Bashiru per il centrocampo. E la Lazio sta lavorando per chiudere. Il Verona chiede una cifra alta per i suoi due gioielli, 25 milioni complessivi, ma i rapporti tra i due presidenti sono ottimi e si cercherà di arrivare a una quadratura magari inserendo una contropartita tecnica. Nei giorni scorsi abbiamo aggiunto che è stato sondato Doig sempre per la corsia mancina, ma non convince completamente anche per una questione di personalità. Per il centrocampo riflettori accesi su Dele–Bashiru con possibile concrete di andare a dama entro questa settimana. La Lazio vuole trattenere a ogni costo Guendouzi, sta valutando altri profili all’estero, ha sognato di tornare su Greenwood (da tempo seguito dalla Juventus e sondato dal Napoli) ma è un gioco al rialzo. E la speranza sarebbe nata in caso di un rinnovo con il Manchester United per un nuovo prestito. Piace molto Colpani del Monza ( ma al momento non c’è una trattativa), oltre a Stengs e Bazdar.

Foto: Twitter Verona