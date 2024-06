Esclusiva: la Lazio stregata da Dele-Bashiru. Trattativa avviata

La Lazio farà diverse operazioni di mercato. Vi abbiamo parlato dell’incontro di oggi a Formello per l’attaccante Bazdar e il centrocampista offensivo Stengs, ma c’è un altro profilo che intriga parecchio. Stiamo parlando di Fisayo Dele-Bashiru, nigeriano classe 2001 in forza all’Hatayspor. Cresciuto nel Manchester City, stiamo parlando di un’autentica forza della natura. La Lazio ci ha messo gli occhi, si è informata sulla valutazione (6 milioni più bonus) e la trattativa può entrare presto nel vivo. In agenda un incontro per avvicinarsi alla definizione.

Foto: Instagram Dele-Bashiru