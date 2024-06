Esclusiva: Lazio, piace molto Noslin. La richiesta del Verona

Tijjani Noslin è stato uno dei protagonisti della salvezza del Verona, un’altra intuizione geniale di Sean Sogliano. Gol pesanti contro le grandi, giocate di spessore, è arrivato a gennaio ma sembrava stesse all’Hellas da una vita. Diversi club lo hanno seguito e si stanno informando, in modo particolare la Lazio che ha già avuto un approccio diretto con il Verona a conferma degli eccellenti rapporti. Ma l’Hellas non si priverà di Noslin per meno di 15-16 milioni più bonus per arrivare a 20, tutto questo perché il ragazzo – esibendosi dall’inizio della stagione – potrebbe avere un rendimento ancora più importante. La Lazio magari insisterà, ma le cifre sono chiare.

Foto: Twitter Verona