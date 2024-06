Esclusiva: Lazio, occhi puntati su Samed Bazdar. E su Stengs già a gennaio…

Oggi sono arrivate dalla Francia alcune indiscrezioni relative a una trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Boulaye Dia alla Lazio. Non ci sono margini di manovra, al momento e anche nei prossimi giorni se non cambierà qualcosa. Piuttosto piace molto Samed Bazdar, centravanti-seconda punta ventenne di grande talento esploso nel Partizan Belgrado. Il ds del club serbo è Ivica Iliev che da calciatore ha avuto proprio Fabiani come direttore sportivo ai tempi del Messina. La valutazione è di 7-8 milioni più bonus, la Lazio è molto interessata. Esattamente come piace Noslin del Verona, ma ha una valutazione più alta. Ma la Lazio cerca un sostituto di Luis Alberto e ha messo gli occhi su Calvin Stengs, classe 1998 in uscita dal Feyenoord. Il retroscena è che la Lazio ci aveva provato a gennaio offrendo 11-12 milioni, adesso si può riprovare con forza. La novità ulteriore è che oggi c’è stato un incontro a Formello sia per Bazdar che per Stengs, ulteriore conferma che la Lazio è molto interessata a entrambi i profili.

Foto: logo Lazio