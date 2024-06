Il retroscena: Fabiani stava già lavorando per Baroni. I contatti per Noslin e Doig (o Cabal)

Sarà una coincidenza, ma Fabiani (direttore sportivo della Lazio) stava lavorando come se l’arrivo di Baroni sulla panchina biancoceleste fosse dietro l’angolo. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di una richiesta ufficiale per l’attaccante Noslin. Ma possiamo aggiungere che la Lazio si è informata su Doig, il terzino sinistro che ha lavorato con Baroni fino allo scorso gennaio prima di andare al Sassuolo. E che ha fatto un sondaggio approfondito per Cabal reduce da una buona stagione all’Hellas, protagonista sulla stessa corsia mancina di Doig. Una coincidenza? Crediamo proprio di no…

Foto: sito Lazio