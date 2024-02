Belotti alla Fiorentina: tutte le tappe di una trattativa raccontata passo dopo passo

La Fiorentina ha trovato in Andrea Belotti il rinforzo per il proprio reparto offensivo. Lo scorso lunedì 29 il Gallo ha dato apertura totale ai Viola, pur sapendo che la squadra di Italiano doveva cercare una sistemazione per Nzola. Sempre nella serata di lunedì la Fiorentina è diventata una priorità per Belotti, vista anche l’apertura da parte della Roma a lasciarlo partire in una trattativa senza scambi. Il giorno successivo, martedì 30, l’attaccante ha raggiunto tutti gli accordi con la Fiorentina, confermando la volontà dei Viola di avere da subito Belotti, a prescindere dalla permanenza di Nzola. La svolta è arrivata nella giornata di ieri, tutto fatto per portare l’attaccante a Firenze, al punto che Belotti sarebbe arrivato in città nella serata di ieri. A conferma dell’arrivo del Gallo, la Fiorentina ha pubblicato un indizio social raffigurante un gallo al Viola Park. L’attaccante è arrivato al centro sportivo intorno alle 18 di ieri, in attesa degli annunci ufficiali. Annuncio che è poi arrivato questa mattina, con il Gallo che si lega alla Fiorentina fino a giugno grazie a un prestito secco e oneroso, con quasi un milione di euro.

Foto: Instagram Fiorentina