Esclusiva: Fiorentina, il sogno è Gudmundsson. E avanti per Belotti

La Fiorentina ha ceduto Brekalo all’Hajduk, ha messo per ora in stand-by Vargas dell’Augsburg dopo aver trovato l’accordo con il suo entourage. C’è una spiegazione: come anticipato da Gianluigi Longari, il grande sogno viola si chiama Albert Gudmundsson che potrebbe lasciare il Genoa a maggior ragione se arrivasse Vitinha dall’Olympique Marsiglia (trattativa ben impostata). Il Genoa ha sempre detto di voler rinviare la cessione di Gudmundsson alla prossima estate, ma gli scenari possono cambiare e la Fiorentina è pronta a formulare un’offerta importante. C’è di più: i viola non smettono di pensare ad Andrea Belotti per un doppio colpo nel reparto offensivo, senza scambi con la Roma. Il Gallo ha dato la sua totale disponibilità, ma prima deve uscire Nzola che – come raccontato – nei giorni scorsi era stato sondato da Genoa, Salernitana, Empoli e Cagliari senza escludere altre soluzioni.

Foto: logo Fiorentina