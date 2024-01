Andrea Belotti ha raggiunto tutti gli accordi con la Fiorentina, adesso si aspetta che vengano formalizzati gli ultimi aspetti con la Roma che ha dato il via libera all’uscita. Tutto confermato rispetto a quanto anticipato nel pomeriggio di ieri, compreso il desiderio viola di prendere Belotti (in prestito fino a giugno) a prescindere da un’eventuale uscita di Nzola (ci sarà tempo fino a giovedì e non solo). Insomma, il Gallo è pronto a cantare per Firenze e aspetta il via libera – gli ultimi aspetti burocratici – per fare le visite nella città della sua prossima destinazione. Belotti ha sempre voluto i viola, il club in cima alla lista delle sue preferenze. E sta per essere accontentato…

Foto: sito Roma