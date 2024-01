Esclusiva: Belotti arriva stasera a Firenze, è fatta!

Lo scatto a sorpresa di due giorni fa per Andrea Belotti, a prescindere dall’uscita di Nzola come avevamo svelato. Tutto fatto, accordi raggiunti già ieri tra la Fiorentina e la Roma ma anche tra la Fiorentina e l’entourage del Gallo. Al punto che già stasera Belotti sarà a Firenze. Il Gallo giocherà con la Fiorentina fino a giugno in prestito secco oneroso. Per quanto riguarda l’esterno offensivo la Fiorentina ci proverà fino all’ultimo per Gudmundsson. Ma intanto arriva Belotti…

Foto: Instagram Roma