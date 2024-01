Esclusiva: Belotti vuole la Fiorentina. Le ultime sull’esterno offensivo

La Fiorentina vuole chiudere un paio di colpi nelle ultimissime ore di calcio mercato. E farà di tutto per perfezionare l’operazione Belotti, senza scambi, con la Roma che ha dato apertura totale. La novità ulteriore, dopo quanto anticipato nel pomeriggio, è che il Gallo ha messo la Viola in cima alla lista delle preferenza. Ora bisogna trovare una soluzione per Nzola: nelle ultime ore ci ha provato l’Empoli, ma l’attaccante non è convinto. In passato si erano materializzate in qualche molto – come già raccontato – Salernitana, Cagliari e Genoa, può emergere qualche altra lista. Belotti potrebbe comunque arrivare a prescindere. Esterno offensivo: il sogno è Gudmundsson del Genoa, come svelato da Gianluigi Longari, ma è un sogno che passa attraverso la valutazione altissima del club rossoblu a prescindere dall’imminente arrivo di Vitinha (la Fiorentina si è spinta fino a 20 milioni). Intanto, per ora perde consistenza la posizione di Vargas dell’Augsburg a conferma che non ci sono stati altri contatti nelle ultime 48-72 ore. La caccia della Fiorentina continua…

Foto: Instagram Roma