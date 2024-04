Tutto vero! Anche il Palmeiras annuncia Felipe Anderson

La Juve? No, grazie. Il Palmeiras ha confermato la nostra clamorosa indiscrezione del primo pomeriggio sulla volontà di Felipe Anderson di tornare in Brasile e di accettare la proposta del Palmeiras. Un’escalation di conferme arrivate nelle ultime ore: prima il messaggio del brasiliano sui social per comunicare ai tifosi biancocelesti – e non solo – l’addio alla Lazio, poi l’annuncio social e il comunicato con i dettagli del trasferimento da parte del Palmerias. Dunque, è tutto vero! Felipe Anderson vestirà la maglia del Palmeiras. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Palmeiras ha colpito questo lunedì (15) l’assunzione dell’attaccante Felipe Anderson, che gioca nel calcio europeo da 11 stagioni e attualmente difende la Lazio. Il versatile giocatore, che oggi compie 31 anni, ha firmato un contratto pre- con Verdão e rafforzerà il più grande campione del Brasile da luglio, dopo l’apertura della finestra di trasferimento internazionale: il suo legame con Alviverde inizierà il 1º luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 2027.

Rivelato dal Santos, l’atleta ha debuttato professionalmente nel 2010, all’età di 17 anni, e ha guadagnato importanza nel 2012, quando ha totali 41 partite, sei gol e otto assist. Al club alvinegro, ha fatto parte della squadra due volte campione di San Paolo nel 2011 e nel 2012, della Copa Libertadores 2011 e della Recopa Sul-Americana del 2012.

Il talento dell’atleta, originario di Brasilia (DF), ha suscitato l’interesse della Lazio, squadra in cui si è trasferito nel 2013. È diventato titolare la stagione successiva (2014/2015), facendo 37 duelli, 11 gol e dieci assist. Nel 2015/16 è seguito come protagonista e ha contato 47 scontri, nove palle in rete e cinque passaggi in porta. Ha avuto anche numeri interessanti negli anni successivi, che gli hanno fatto guadagnare convocazioni per la nazionale brasiliana principale, oltre alla medaglia d’oro olimpica senza precedenti ai Giochi di Rio-2016.

Venduto al West Ham-ING nel 2018, Felipe Anderson ha avuto l’opportunità di giocare nella trendy Premier League prima di trasferirsi al Porto-POR. È tornato a Lazio nel 2021 per continuare la storia del club, di cui è diventato idolo, con un totale di 319 partite giocate finora – sono 58 gol e 63 assist, oltre al titolo di Supercoppa d’Italia raggiunto nella stagione 2017/18.

Negli ultimi anni Felipe Anderson ha dimostrato grande vigore fisico, tanto da battere il record di partite consecutive dalla Lazio, che in precedenza apparteneva al difensore Alfredo Monza, con 124 partite consecutive alla fine degli anni ’30. Attualmente, il brasiliano ha 144 scontri consecutivi per la squadra romana”.

Foto: Instagram Palmeiras