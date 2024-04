Felipe Anderson: Juve sempre più defilata e Brasile sempre più vicino. I retroscena

A chi ha mandato Felipe Anderson con certezza e tanto di cilindro alla Juventus consigliamo di avere prudenza. Anche se ormai è troppo tardi. E lo diciamo anche a un sito della Lazio che copia-incolla senza verificare, cita le fonti che ritiene e poi fa macchina indietro. Vale quanto vi abbiamo svelato diverse ore fa: la Juve non intende affondare per l’esterno brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio, è sempre più defilata e a questo punto sarebbe sorprendente se cambiasse idea. Il retroscena è che, anche questo lo abbiamo anticipato, Felipe Anderson avverte forte il richiamo del Brasile, ci sono due offerte sul tavolo e quella del Palmeiras per il 31enne (oggi è il suo compleanno) è la più convincente. Felipe Anderson ha comunicato alla Lazio di essere onorato della proposta rinnovo, ma che il richiamo della sua terra ha ormai fatto la differenza. Felipe Anderson ha avuto un’altra proposta dall’Europa ma non l’ha presa in considerazione. La Juve sta facendo altre valutazioni (Zaccagni, come anticipato, piace molto ma dipenderà dall’eventuale proposta della Lazio) e si sta defilando sempre più da Felipe Anderson.

Foto: Twitter Lazio