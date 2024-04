Felipe Anderson annuncia l’addio alla Lazio: “Non ho trovato l’accordo per il rinnovo”

Sul proprio profilo Instagram Felipe Anderson ha annunciato di non aver trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio. A poco più di tre mesi dalla scadenza del suo contratto l’esterno brasiliano ha comunicato ai tifosi che, dal 1 luglio, non vestirà più la maglia biancoceleste. Di seguito la nota: “Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!“.

Foto: Instagram Felipe Anderson